Еще 1 277 случаев коронавируса зафиксировали в Москве

Оперативный штаб сообщил о 1 277 случаях COVID-19 за сутки, всего в городе выявлено почти 982 тыс. заболевших.

За 24 часа выздоровело больше пациентов, чем заболело, — 1 796, а с начала пандемии вылечилась 901 тыс. пациентов. Скончались после заражения инфекцией 49 человек, всего — 15,1 тыс. пациентов.

За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 268 215 случаев коронавируса, из них 86 896 — с летальным исходом. Вылечились 3 838 040 человек.

Ранее специалист назвал сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 на уровне 60% в России.