Названы сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 на уровне 60% в России

Коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России скорее всего появится во второй половине этого года. Такой прогноз сделал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Во-первых, это встреча человека с коронавирусом или бессимптомно перенесенная инфекция. Во-вторых, это вакцинация.

«Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации», — рассказал Вознесенский.

Опираясь на прошлогоднее заявление мэра Москвы Сергея Собянина о 50-60% москвичей, которые имеют антитела, на исследование коммерческой тест-лаборатории и данные Роспотребнадзора, Вознесенский заявил, что существует вероятность, что иммунитет сформируется у россиян даже несколько раньше, чем во второй половине 2021 года.

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