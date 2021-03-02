В Роспотребнадзоре прокомментировали появление неизвестной болезни в ДР Конго

В случае инфекционной природы нового заболевания, зарегистрированного в Демократической Республике Конго, риск завоза на территорию России практически отсутствует, прямое сообщение между странами отсутствует. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в провинции Кванго на западе ДРК обнаружили неизвестную болезнь, от которой уже умерли люди в возрасте от 60 до 80 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас в пунктах пропуска через государственную границу РФ действует усиленный контроль, направленный на выявление лиц с признаками инфекционного заболевания.

Ранее сообщалось, что в провинции Северное Киву республики Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола.