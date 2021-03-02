Украинские медики почувствовали себя плохо после вакцинации от коронавируса

Медицинские работники Одессы, которые прошли вакцинацию от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, заявили об ухудшении состояния здоровья. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу департамента здравоохранения городского совета Елену Якименко.

У 22 из 60 привитых работников медучреждений поднялась температура от 37,2 до 38,5 градусов.

«Есть жалобы на ухудшение здоровья», — отметила чиновница.

По ее словам, изначально планировали вакцинироваться около тысячи медработников Украины, однако впоследствии часть из них отказалась от вакцинации. По мнению Якименко, это произошло потому, что все ожидали поставку вакцины Pfizer, а не Covieshield/AstraZeneca.

«Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca (индийский аналог Covishield. — «Газета.Ru»), и люди начали отказываться», — рассказала она.

Семь дней назад самолет с препаратом приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Всего на Украину было доставлено 500 тыс. доз вакцины, произведенной в Индии.