Металлический шар с русскими надписями обнаружили на Багамах

Металлический шар с надписями на русском языке обнаружили на пляже на Багамских островах. Об этом сообщает газета Independent.

Отмечается, что на предметах из титана видна надпись с инструкцией о том, что баллон предназначен для использования при температурах от -170°C до -196°C.

Так, на сайте украинского предприятия «Южмаш» есть информация о производстве ими похожих емкостей сферической формы, которые обеспечивают надежное хранение газов при криогенных температурах до -196°C. Эти емкости предназначены для американских ракет Antares.

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич сообщил РИА «Новости», что найденный на Багамах металлический предмет, возможно, также произведен на украинском предприятии.

«Утверждать мы не можем, нам бы штамп «Южмаша», но очень похоже, что это баллон для гелия, который находится внутри бака жидкого кислорода. И по температурам попадает», — рассказал Лукашевич.

Последний пуск Antares был осуществлен 20 февраля 2021 года с космодрома на острове Уоллопс, трасса полета проходит севернее Багамских островов.