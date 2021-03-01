США отказались делиться вакцинами от коронавируса с другими странами

Соединенные Штаты не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили Псаки о том, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин. Она категорично ответила: «Нет».

«Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам», — сказала она во время брифинга, который транслируется на сайте Белого дома.

Для США, по ее словам, важно сначала вакцинировать своих граждан. Когда эта цель будет выполнена, то в Вашингтоне смогут начать обсуждать дальнейшие шаги.

Ранее сообщалось, что в США одобрили вакцину Johnson & Johnson.