ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

Впервые за семь недель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус, цитирует его ТАСС.

По его словам, в четырех из шести регионах зафиксирован рост числа заболевших.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается», — отметил он.

По данным ВОЗ на 1 марта, в мире зарегистрировано 113,8 млн случаев COVID-19, из них 2,5 млн со смертельным исходом. Больше всего подтвержденных случаев инфекции зафиксировано в Америке (более 50,5 млн заболевших), на втором месте Европа (38,7 млн случаев).

Ранее в ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась.