ЕК: более заразные штаммы COVID-19 присутствуют уже во всех странах Евросоюза
Во всех странах Европейского союза были зарегистрированы случаи более заразных штаммов коронавируса. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, в некоторых государствах ЕС такие варианты коронавируса стали основным штаммом.
«Варианты представляют собой явную угрозу, поскольку более активно передающиеся варианты в настоящее время присутствуют во всех государствах-членах ЕС», — заявила она.
При этом Кириакидес не уточнила, о каких мутациях вируса идет речь.
Всего на сегодняшний день в мире зафиксировано 114,2 млн случаев инфекции, из них более 2,5 млн пациентов умерли, а 64,4 млн человек вылечились после заражения.
1 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса прекрасно справляются с мутациями инфекции, которые появились в разных странах.