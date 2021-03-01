В Минюсте сочли политизированным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального является беспрецедентным и политизированным. С таким мнением выступил уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, передает ТАСС.

По его словам, когда страна начинается сомневаться хотя бы в одном из этих четырех положений, то ЕСПЧ начинает определенным образом на это реагировать — в данном случае принимать политизированные решения. Притом, как отметил Гальперин, Россия фактически сомневается в каждом из положений.

«Мы сейчас видим, вынесением так называемых политизированных решений. Когда беспрецедентно принимаются решения. <…> Такого в истории ЕСПЧ никогда не было», — сказал он на заседании комитета в Совете Федерации.

Ранее ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст, в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.