Эпидемиолог рассказал, почему необходимо сохранить масочный режим
Масочный режим отменять пока нельзя, даже вакцинированные могут могут быть источниками коронавируса. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, передает РИА «Новости».
Последние цифры свидетельствуют о том, что новые случаи коронавируса в России продолжают регистрировать, а по Москве в последние дни снижения нет совсем, отметил специалист.
Брико также подчеркнул, что вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры необходимо продолжать использовать.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 86 455 человек, вылечились 3 823 074 человека.
Ранее сообщалось, что ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19 с клеточным иммунитетом.