Волонтеры отметят годовщину акции «Мы вместе»

Добровольцы, участвующие в акции взаимопомощи «Мы вместе», намерены на этой неделе провести серию мероприятий, которые будут посвящены году с момента старта этой инициативы, передает в понедельник ТАСС.

«В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России», — говорится в сообщении.

Так,1 — 6 марта в TikTok пройдет онлайн-челлендж «Оранжевая нить». В субботу, 6 марта, планируется старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к празднику 8 марта.

Кроме того, в Сети пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн», зрителями которого станут жители 200 домов престарелых.

А в пятницу и субботу в российской столице состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе».