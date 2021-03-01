Полицейского заподозрили в сливе данных для расследования Навального

Петербургское управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о незаконном доступе к данным пассажиров, летевших одним рейсом с Алексеем Навальным из Томска в Москву, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, фигурантом дела является майор полиции, который подозревается в продаже сведений из служебной базы данных «Розыск-Магистраль». Следствие расценивает действия подозреваемого как превышение должностных полномочий, расследование сопровождает Федеральная служба безопасности (ФСБ), указано в материале.

«Ъ» сообщает, что изначально рапорт о несанкционированном получении информации из «Магистрали» подали сотрудники петербургского управления МВД в январе 2021 года. В ходе проверки было установлено, что в сентябре прошлого года подозреваемый заходил в базу данных по авиаперелетам. Он, предположительно, искал сведения о рейсах из Томска в столичный аэропорт Домодедово 20 и 21 августа 2020 года, после чего получил персональные данные пассажиров рейса 2614 авиакомпании S7 и передал их «некоему лицу».

В декабре 2020 года Навальный опубликовал видеоролик, в котором ссылался на полученные на черном рынке данные о пассажирах, летавших с ним одним рейсом. В ФСБ назвали данное «расследование» «спланированной провокацией».