В Москве проверяют данные об издевательствах над воспитанниками детсада
Полина Рутковская
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Московская прокуратура начала проверку по факту издевательства сотрудника частного детского сада над воспитанниками, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, в детском саду «установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника».
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования, указано в сообщении.
19 февраля прокуратура Оренбургской области начала проверку информации о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре.
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