Сербия получила еще 100 тысяч доз «Спутника V»

Сербия получила еще 100 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Отмечается, что самолет с препаратами встречали в Белграде президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Боцан-Харченко.

Сербский лидер уточнил, что в данном случае речь идет о втором компоненте вакцины. Груз был направлен в институт «Торлак», откуда будет распространен по центрам вакцинации в разных городах Сербии.

«Наши российские друзья следуют заключенным соглашениям, за что мы им безмерно признательны», — сказал Вучич.

Он также добавил, что теперь важно наладить производство «Спутника V» в стране до конца 2021 года.

В середине февраля Вучич рассказал, что страна планирует произвести на своей территории порядка 20 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V»