Самолет вернулся в аэропорт Судана из-за агрессивного кота
Ника Пикекатлет
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Самолет, который следовал по маршруту из столицы Судана Хартум в столицу Катара Доху, был вынужден вернуться в аэропорт из-за агрессивного кота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ас-Судани».
Как отметили в издании, спустя полчаса после вылета в кабине пилотов появился кот.
Источники добавили, что животное мешало пилотам управлять самолетом, а также попыталось накинуться на капитана. После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления.
Собеседник газеты предположил, что кот мог забраться в самолет ночью, когда проводилась уборка на борту или проводился техосмотр.
Ранее в Киеве из-за кота был задержан вылет самолета.
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