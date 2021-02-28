Самолет вернулся в аэропорт Судана из-за агрессивного кота

Самолет, который следовал по маршруту из столицы Судана Хартум в столицу Катара Доху, был вынужден вернуться в аэропорт из-за агрессивного кота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ас-Судани».

Как отметили в издании, спустя полчаса после вылета в кабине пилотов появился кот.

Источники добавили, что животное мешало пилотам управлять самолетом, а также попыталось накинуться на капитана. После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Собеседник газеты предположил, что кот мог забраться в самолет ночью, когда проводилась уборка на борту или проводился техосмотр.

Ранее в Киеве из-за кота был задержан вылет самолета.