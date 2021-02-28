Мосгорсуд счел, что ЕСПЧ не имеет права требовать освобождения Навального
Мосгорсуд не стал освобождать Алексея Навального по решению Европейского суда по правам человека, поскольку ЕСПЧ не вправе давать судам РФ обязательные к исполнению указания. Об этом говорится в тексте апелляционного постановления по жалобе на замену срока Навальному, пишет ТАСС.
ЕСПЧ ранее со ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер попросило РФ освободить Навального.
В постановлении Мосгорсуда говорится, что данное решение ЕСПЧ не может быть принято во внимание, поскольку данная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, «не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу». Мосгорсуд постановил также, что данный вопрос может быть разрешен только российским судом.
Мосгорсуд также не увидел нарушений Конвенции о защите прав и основных свобод при принятии решения о замене Навальному реального срока на условный.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.