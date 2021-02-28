Склад с пластиком горит в Хабаровске на 1 тыс. «квадратов»

Одноэтажный склад с пластиковой продукцией загорелся в ночь на понедельник, 1 марта, сообщает РИА «Новости».

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

В 3.25 по местному времени (20.25 мск 28 февраля) поступило сообщение о пожаре на складе с последующим обрушением.

Площадь обрушения в настоящее время устанавливается. Огонь локализован, в результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара участвуют 36 человек и 12 единиц техники.