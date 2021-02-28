Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве окончательно растает снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это произойдет, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +5°C.

«Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля – когда и начнется фенологическая весна (среднесуточная температура выше +5°C), а значит, природа станет просыпаться буквально на глазах», — сказал Тишковец.

По его словам, ожидается, что в апреле температура воздуха будет выше многолетних значений на 2,5 — 3,5°C. При этом синоптики не исключают заток холодного воздуха с 5 по 10 апреля, который станет финальным.

Тишковец заключил, что в этот период выпадение осадков будет соответствовать норме, поэтому можно планировать смену авторезины.

Ранее он рассказал, что прошедшая зима в Москве оказалась на 1°C холоднее нормы.