Женщина с маленьким ребенком умерли из-за средства от клопов

В казахстанском городе Актау местная женщина скончалась от ядовитого средства от клопов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Кроме того, вместе с ней скончался и ребенок, а также пострадали девять человек. При этом шестеро были госпитализированы в местную больницу.

Их состояние оценивается как тяжелое.

Как отмечается, местная жительница решила травить клопов без помощи спецслужб. Она распылила средство, которое предназначено для дезинфекции зернохранилищ, по всему дому. Его применение в жилищных помещениях противопоказано.