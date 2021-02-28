Германия отправит Чехии 15 тыс. доз вакцины от коронавируса

Немецкие федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия намерены поделиться с Чехией препаратами для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным агентства, всего будет направлено 15 тыс. доз вакцины, однако не уточняется, какого именно производства.

Кроме того, также остается неизвестной информация, придется ли чешским властям заплатить за препараты.

Отправка будет осуществлена в понедельник, 1 марта.

Ранее премьер-министр Чехии заявил, что страна может начать вакцинацию «Спутником V» не дожидаясь одобрения ЕС.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19.