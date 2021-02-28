Двое детей провалились на Волге под лед и утонули

Двое детей провалились под лед в городе Вольске Саратовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, 28 февраля 2021 года компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волги в городе Вольске. На удалении около 400 м от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Толщина льда не выдержала веса детей и они утонули. Находившиеся на берегу приятели позвали на помощь.

В настоящее время идет поиск тел детей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Ставрополье девочка провалилась под лед и утонула.