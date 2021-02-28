Стали известны последствия прорыва трубопровода в ЯНАО
Семён Сонный
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В результате прорыва трубопровода на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз».
Кроме того, вблизи места происшествия отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты, рассказали в пресс-службе. Там добавили, что профильным государственным органам уже направлено оповещение об инциденте.
28 февраля на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прорвало трубопровод, в результате произошел разлив нефти на площади около 500 квадратных метров.
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