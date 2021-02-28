Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоговорящего населения на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии. Об этом он сообщил в послании, направленном генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — заявил министр.

По его мнению, организация, «возникшая на руинах Второй мировой войны», не должна равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличиванию пособников нацистов.

Лавров также отметил в письме, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность.