Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоговорящего населения на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии. Об этом он сообщил в послании, направленном генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — заявил министр.

По его мнению, организация, «возникшая на руинах Второй мировой войны», не должна равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличиванию пособников нацистов.

Лавров также отметил в письме, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность.