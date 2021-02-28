Россиянам объяснили, когда кашель требует срочного обращения к врачу

Врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, в каких случаях кашель требует срочного посещения врача.

«Кашель говорит о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму», — объяснил специалист «Аргументам и фактам».

Чаще всего кашель вызывают вирусы, бактерии и аллергены, однако иногда он может быть признаком загрязнения воздуха и болезней сердца.

Так, к доктору необходимо записываться с кашлем, сопровождающимся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди. По словам Бекетова, выраженный и длительный кашель говорит о значительной патологии, которую необходимо выяснить.

Кроме того, к врачу стоит обратиться при любой интенсивности кашля, продолжающегося более двух-трех недель, и при усилении кашля на фоне ухудшения самочувствия.

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