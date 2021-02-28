В России зафиксировали минимальный с сентября месячный прирост случаев COVID

За минувший месяц коронавирусом заразились 395 640 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данные оперативного штаба.

Таким образом, число новых случаев коронавирусной инфекции за месяц оказалось ниже 400 тысяч впервые с сентября 2020 года.

За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 4,2 млн россиян, более 86 тысяч скончались, более 3,8 млн человек вылечились.