В Забайкалье командир избил призывника за отсутствие интереса к службе

Командир учебного танкового взвода Ильдар Сагдиев избил призывника во время занятий на полигоне в районе закрытого города Горный. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на приговор суда.

По словам пострадавшего, он не смог собрать оружие на занятии по сборке-разборке пулеметов и изучению основ стрельбы. За это Сагдиев ударил его несколько раз по щеке, в левое ухо и глаз, а затем взял рядового за воротник куртки и дважды ударил в челюсть. После этого он завел призывника в соседний класс и толкнул в грудь.

Командир заявил, что срочник не смог собрать пулемет после отданного приказа. Молодой человек сказал ему, что «на занятии присутствует впервые и это ему не интересно», это вывело из себя Сагдиева.

В результате произошедшего читинский гарнизонный военный суд признал виновным командира взвода в превышении полномочий. В приговоре говорится, что он избил призывника за «отсутствие навыков по сборке оружия и желания обучаться по воинской специальности».

Сагдиев признал вину и раскаялся в содеянном. Он извинился перед солдатом и предложил ему 100 тысяч рублей в качестве компенсации вреда.

Ранее сообщалось, что двум сержантам в Приморье назначили длительные сроки за избиение до смерти рядового.