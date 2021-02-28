В связи со штурмом Капитолия США задержаны 280 человек

Обвинения предъявлены более чем 300 участникам штурма здания Конгресса США 6 января, по меньшей мере 280 человек задержаны, сообщает The Hill со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Джона Карлина.

«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут», – заявил Карлин.

Ранее архитектор Капитолия оценил стоимость ремонта Капитолия после штурма в более чем $30 млн.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным. Трамп был оправдан.