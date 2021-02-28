Второй пациент скончался после пожара в больнице Черновцов на Украине

В результате взрыва кислородной трубы и последующего пожара в больнице украинских Черновцов скончался второй пациент. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Отмечается, что пострадавший умер в больнице ночью 28 февраля.

Взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациенты были эвакуированы. По предварительным данным, в палате на 2 этаже пятиэтажного здания произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.