После вооруженного нападения на полицейских в Махачкале завели дело

В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения двух мужчин на полицейских. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 февраля в Махачкале. По версии следователей, около ресторана «Столичный» 25-летний местный житель стал специально стрелять в правоохранителей из травматического оружия. В результате один сотрудник МВД получил пулевое ранение в плечо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Раненный ответным огнем один из преступников в последующем скончался в больнице», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские остановили двух мужчин для проверки документов. Тогда один из них открыл стрельбу из пистолета. Один из правонарушителей получил ответное ранение.