Под Самарой три человека насмерть отравились угарным газом

В Самарской области в селе три человека насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

По данным следователей, 27 февраля в доме в селе Сергиевск были найдены три тела: 60-летний мужчина и две 58-летние женщины. Причиной смерти стало нарушение правил пользования газовыми отопительными приборами.

«По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Ингушетии семь детей отравились угарным газом.