Украинские власти назвали причину пожара в городе Черновцы

Пожар в Городской клинической больнице №1 в украинском городе Черновцы произошел из-за возгорания кислородной трубы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 [Черновцов] произошло возгорание кислородной трубы — хлопок», — сообщили власти.

Уточняется, что один человек погиб, еще один человек получил ранения.

Взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациенты были эвакуированы.