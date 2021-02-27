Жириновский осудил россиян, отдыхающих в южных странах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россиянам не стоит ездить в южные страны.

«Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он напомнил случай с двумя жителями Новосибирска, которые после отдыха на Мальдивах вернулись с лихорадкой Денге. Жириновский выразил опасение, что после такого отдыха туристы могут не только сами погибнуть, но еще и заразить множество людей.

Ранее лидер ЛДПР призывал россиян отказаться от поездок в Турцию.