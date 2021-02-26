Задержан экс-министр внутренних дел Ингушетии

Бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани по делу о несанкционированных акциях в 2019 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске», – рассказали в СК.

Ранее Погорову было предъявлено обвинение по статье УК РФ об организации применения насилия в отношении представителей власти. В его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.