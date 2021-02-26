Экс-следователи ФСБ получили сроки за вымогательство биткоинов

Бывшие следователи ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов получили 12 и 9 лет колонии соответственно за вымогательство биткоинов на $1 млн у экс-главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова. Соответствующее решение вынес второй западный окружной военный суд, передает ТАСС.

Как сообщается, они были признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).

Кроме того, Белоусов решением суда был лишен воинского звания «майор юстиции запаса», а Колбов — звания «капитан юстиции запаса».

В тексте приговора указывается, что они получили 4,8 биткоина (16,5 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

В ноябре 2020 года Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова к шести годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов были арестованы в апреле 2019 года. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.