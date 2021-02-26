Песков заявил, что дефицита вакцин от COVID-19 в России не наблюдается

В Кремле заявили, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, а пока процесс проходит достаточно гармонично. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока нет информации, что спрос на прививки превышает предложение.

«Сейчас мы не наблюдаем дефицит. Со временем темпы вакцинации будут повышаться, будут повышаться и мощности производства, пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет», — прокомментировал Песков информацию, что число вакцинированных в России достигло отметки 4 млн человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что от коронавируса привились около 4 млн россиян. За прошедшие сутки в России за сутки выявили 11 086 случаев коронавируса. Всего в России заразились 4 223 186, вылечились 3 783 386, умерли 85 304 человека.