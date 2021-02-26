Адвокат бывшего схимонаха Сергия прокомментировал обыски в монастыре

Правоохранители, пришедшие с обысками в Среднеуральский женский монастырь, должны были предъявить санкцию суда. Об этом заявил адвокат бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Павел Бабиков, передает РИА «Новости».

«В соответствии с требованиями Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями, так как они предназначены и используются для проживания граждан (пункт 10 статьи 5 УПК РФ)», — заявил Бабиков.

По его словам, правоохранительные органы знали о том, что на территории монастыря проживают люди, поскольку защита не раз предоставляла доказательства. Адвокат добавил, что для производства обыска в кельях необходимо решение суда, но оно никому не предъявлялось.

«Подобное поведение правоохранительных органов должно быть оценено с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, проживающих в монастыре», — подчеркнул Бабиков.

Ранее стало известно, что в захваченном сторонниками бывшего схимонаха Сергия монастыре на Урале проходят обыски.