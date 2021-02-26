В России за сутки выявили 11 086 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.

11,9% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (1 336), Санкт-Петербурге (947) и Подмосковье (502). За сутки также скончались 428, выздоровели 5 722 пациента.

Всего в России заразились 4 223 186, вылечились 3 783 386, умерли 85 304 человека.

Ранее власти Москвы заверили в готовности бороться с британским штаммом коронавируса.