В захваченном монастыре на Урале проходят обыски

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в... Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова), проводятся обыски в рамках возбужденных уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

«В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел», — сказал собеседник агентства.

Юристы адвокатского бюро «Бабиков и партнеры», которое представляет интересы Романова и его сторонников, рассказали, что обыски проводятся для поиска келейника арестованного бывшего схимонаха — Силуана.

Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. После ареста Романова его сторонники продолжают удерживать монастырь и не пускать внутрь представителей епархии.

Ранее стало известно, что бывший схимонах Сергий был судим за убийство.