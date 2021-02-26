Начальник цеха обогатительной фабрики в Норильске взят под домашний арест
Еще один фигурант дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике, начальник дробильного цеха Денис Курбанов помещен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда Красноярского края.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно», — сказали в пресс-службе.
Другому фигуранту дела — сотруднику ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт», производившему ремонтные работы в обрушившемся цехе, Вячеславу Миллеру, суд отказался применять какую-либо меру пресечения. За его арест выступало следствие.
Ранее сообщалось о задержании главы Норильской обогатительной фабрики.
В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.