Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн руб. за сброс отходов в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора выступило с требованием о взыскании с «Норникеля» штраф за сброс отходов в тундровую зону. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Красноярского края.

В документе говорится, что ущерб от действий «Норникеля» оценивается в 12,5 млн рублей.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по данным о сбросе отходов на фабрике Норильска в тундру. В сентябре прошлого года Росприроднадзор направил иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей. Ведомство требовало от компании возместить вред, нанесенный окружающей среде из-за нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд руб.