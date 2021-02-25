В Еврокомиссии прокомментировали ковид-сертификаты

Евросоюзу нужно не меньше трех месяцев на согласование деталей по сертификатам, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», — сказала фон дер Ляйен.

Другие детали она не уточнила.

Ранее лидеры ЕС договорились об электронных сертификатах вакцинации.