Турция начала токсикологические испытания «Спутника V»
Карина Казанцева
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Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет «Интерфакс».
«В Турции начались токсикологические испытания «Спутника V». Мы специально готовились к производству российской вакцины», — сказал Коджа.
Министр подчеркнул, что в случае успешных исследований, Анкара закупит российский препарат.
В Турции коронавирусом заразились 2,6 млн, скончались 28 тыс. человек.
Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн.
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