В Московском зоопарке рассказали, как животные отреагировали на потепление

Львы, гривистые волки и гиены будут чаще гулять, а морские котики станут еще активнее с приходом тепла. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«Сегодня в Москве резко потеплело, подул теплый ветер, и наши пушистики с любопытством высунули мордочки из укрытий. Многие из них с потеплением все чаще будут выходить в уличные вольеры», — рассказали в зоопарке.

В то же время подчеркивается, что белые медведи, тюлени и северные морские котики не любят тепло. Тем не менее, котики ведут себя активнее при нуле градусов: они показательно плавают перед посетителями и машут ластами.

Кроме того, белый медведь Врангель чаще купается ранней весной: в конце-февраля – начале марта. Это считается его индивидуальной особенностью, потому что в природе такие животные плавают в любое время года.

В зоопарке отметили, что из-за холодной зимы животные, впавшие в спячку, начнут просыпаться не раньше марта.

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