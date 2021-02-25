В Роскомнадзоре определили знаки для журналистов на массовых акциях
Карина Казанцева
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Роскомнадзор подготовил приказ, устанавливающий отличительные знаки для журналистов на массовых мероприятиях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В текущей редакции отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца», — сказали в пресс-службе.
Образец бейджа также уже определен, его описание содержится в приложении к приказу.
Уточняется, что документ проходит межведомственное согласование.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах.
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