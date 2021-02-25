На Украине арестовали имущество экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, предположительно, связанных с бывшим главой МВД Украины Виталием Захарченко. Об этом сообщил 25 февраля офис генерального прокурора Украины.

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора следственный судья Печерского райсуда Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины», — отмечается в сообщении.

Арестованное имущество передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В частности, арест наложен на шесть гаражей в центре Киева, четыре жилых дома, три квартиры и 24 земельные участка.

Арест был наложен в рамках уголовного дела о финансировании Захарченко «преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича».