Суд оставил в СИЗО экс-схиигумена Сергия до конца мая

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему схиигумену Сергию (Романову), обвиняемому в ряде преступлений, до 28 мая 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Бывшему священнослужителю предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Свою вину он не признает.

Ранее экс-схимонах заявил, что его слова о миллионах долларов были поняты неверно: он не давал взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.