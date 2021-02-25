Адвокаты Навального направили в СЕ возражение на обращение Минюста РФ в ЕСПЧ

Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека и потребовала освободить осужденного. Об этом ТАСС сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в ответ на обращение в ЕСПЧ Минюста РФ. Мы заявляем о том, что Россия фактически не выполнила решение ЕСПЧ о том, что наш подзащитный должен быть немедленно освобожден и о том, что решение ЕСПЧ является обязательным для всех членов Совета Европы», — сообщила адвокат.

Ранее европейский суд по правам человека получил письмо Министерства юстиции России, запросившего о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному.