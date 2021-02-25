Сахалинские рыбаки оказались в ловушке на льдине из-за трещины

Рыбаки оказались в ловушке на льдине на юго-востоке Сахалина на реке Найба из-за разрушения припая. Вдоль прибрежной полосы образовалась трещина, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

На льду образовалась трещина шириной от 0,5 до 1 м, которая отделила рыбаков от берега. Количество находящихся на льдине людей уточняется.

Спасатели, сотрудники центра ГИМС, полиция и представители администрации района незамедлительно прибыли на место происшествия. С берега подаются звуковые и световые сигналы.

Управление МЧС России по Сахалинской области ранее сообщало, что выход на лед на юго-восточном побережье острова опасен, но рыбаков это не остановило.

За период потепления в центральных регионах России правоохранительные органы успели зафиксировать несколько случаев гибели россиян из-за прогулок по тонкому льду, неосторожного поведения и обрушений снега и льда.