В Саратове более 400 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Саратове произошла авария на водопроводе, в результате без холодной и горячей воды в нескольких районах остались 2 726 домов, сообщили в областном управлении МЧС.

Авария произошла на сетях водоканала в 9.00 по местному времени (8.00 мск). Подачу воды ограничили в шести районах города: Заводском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском, Кировском, а также частично в Волжском.

В МЧС уточнили, что городские котельные работают в штатном режиме. Однако из-за морозов на водопроводе вышла из строя запорная арматура. Ориентировочно ремонтные работы завершатся до 13.00 по местному времени.

Позже мэр города Михаил Исаев заявил, что в Саратове после аварии на водоканале частично ограничена подача тепла.

«В связи с аварийной ситуацией на сетях ООО «КВС» тысячи саратовцев испытывают трудности с получением холодного и горячего водоснабжения, по ряду адресов ограничена подача отопления. Актуальные данные в настоящее время уточняются», — написал Исаев на своей странице в Instagram.

Ранее во Владивостоке 70 домов остались без отопления и горячей воды при -11°C.