В Москве человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, что вызвало затруднение движения почти на три километра. Об этом сообщает столичный департамент транспорта, передает РИА «Новости».

«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 километра — человек прыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД», — говорится в сообщении.

В настоящее время детали происшествия уточняются.

Ранее МВД впервые обнародовало рейтинг виновных в ДТП иностранцев.